Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко сыграл ключевую роль в переговорах клуба с Леонардо Бонуччи.

Итальянский центральный защитник, как недавно стало известно, уже дал согласие на переход в турецкий клуб. По информации Calciomercato, Джеко лично позвонил Бонуччи, чтобы убедить того решиться на переезд. Важный вклад внёс и общий агент игроков, также принимавший активное участие в переговорном процессе.

В ближайшее время Леонардо Бонуччи должен прилететь в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Контракт 36-летнего экс-футболиста «Ювентуса» с «Фенербахче» будет рассчитан до конца сезона. Первую половину текущей кампании чемпион Европы провёл в берлинском «Унионе».