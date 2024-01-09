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Джеко убедил Бонуччи перейти в «Фенербахче» слухи

09 Января 2024 • 20:33 Комментировать
Фенербахче
...
Коньяспор
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Через 22 ч. 36 мин.

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко сыграл ключевую роль в переговорах клуба с Леонардо Бонуччи.

Итальянский центральный защитник, как недавно стало известно, уже дал согласие на переход в турецкий клуб. По информации Calciomercato, Джеко лично позвонил Бонуччи, чтобы убедить того решиться на переезд. Важный вклад внёс и общий агент игроков, также принимавший активное участие в переговорном процессе.

В ближайшее время Леонардо Бонуччи должен прилететь в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Контракт 36-летнего экс-футболиста «Ювентуса» с «Фенербахче» будет рассчитан до конца сезона. Первую половину текущей кампании чемпион Европы провёл в берлинском «Унионе».

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Фенербахче Леонардо Бонуччи Эдин Джеко Унион Берлин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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