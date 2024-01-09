Киммих выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»

Полузащитник Йозуа Киммих очень интересен «ПСЖ». Несколько источников, в частности журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, сообщают о желании гранда Лиги 1 подписать 28-летнего немца. Видеть Киммиха в своей команде хочет рулевой «ПСЖ» Луис Энрике.

Впрочем, сам Киммих определённо хочет остаться в «Баварии» этой зимой, на что в соцсетях указывает Плеттенберг. Мюнхенский клуб со своей стороны тоже рассчитывает сохранить одного из лидеров команды.

В сезоне 2023/2024 Йозуа Киммих провёл 20 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник отметился одним голом и шестью результативными передачами на партнёров.