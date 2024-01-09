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​«Бавария» приблизилась к трансферу защитника из «ПСЖ»

09 Января 2024 • 20:12 Комментировать

Защитник Норди Мукиэле всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в настоящий момент между мюнхенским грандом и «ПСЖ» ведутся продвинутые переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.

Отмечается, что Мукиэле хочет оказаться в «Баварии», а спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд настаивает на этой сделке.

В сезоне 2023/2024 Норди Мукиэле провёл 10 матчей. В них защитник, которого портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро, смог забить два гола.

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Бавария ПСЖ Норди Мукиэле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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