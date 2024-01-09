«ПСЖ» делал предложение по топ-игроку «Баварии»

«ПСЖ» хочет переманить в свои ряды полузащитника Йозуа Киммиха. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Фабриса Хокинса, гранд Лиги 1 делал предложение «Баварии» по этому топ-футболисту. Впрочем, мюнхенский гранд предложения по трансферу Киммиха отклоняет – парижане не имели успеха в попытках изменить позицию «Баварии».

В феврале Киммих отпразднует 29-й день рождения. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 20 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро.

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