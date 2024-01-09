Итальянский защитник Леонардо Бонуччи договорился с новым клубом – с «Фенербахче». Об этом в социальных сетях написал журналист Ягыз Сабунджоглу.

С сентября 2023 года Бонуччи выступает за берлинский «Унион». В 10 матчах за немецкий клуб опытный итальянец записал на свой счёт один гол.

Ранее сообщалось, что 36-летний Бонуччи хочет сменить команду ради повышения шансов выступить за сборную Италии на чемпионате Европы. На турнире в Германии будущим летом «скуадра адзурра» будет защищать трофей.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Леонардо Бонуччи в 1,5 миллиона евро.