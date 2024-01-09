​У Ройса есть варианты с уходом из «Боруссии»

Атакующий полузащитник Марко Ройс может покинуть дортмундскую «Боруссию» в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, 34-летним футболистом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии.

Марко Ройс провёл за «Боруссию» 409 матчей. В них футболист записал на свой счёт 166 голов и 124 результативных паса на партнёров. Действующий контракт Ройса в Дортмунде рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марко Ройса в 7 миллионов евро.

Добавим, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.