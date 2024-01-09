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«Реал» обратился с просьбой к звезде «Баварии» Дэвису

09 Января 2024 • 14:09 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис по-прежнему находится на трансферном радаре мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Germany.

Как стало известно источнику, руководство «королевского» клуба провело переговоры с представителями канадского латераля. В ходе беседы «сливочные» попросили игрока не подписывать новый трудовой договор с немецким грандом. «Реал» хочет воспользоваться истекающим контрактом Дэвиса и купить его летом по сниженной цене.

Действующее соглашение защитника с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2024/2025. Трансферная стоимость Альфонсо – 70 миллионов евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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