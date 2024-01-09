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Ройс экстренно покинул сбор «Боруссии» из-за новости в семье

09 Января 2024 • 12:25 Комментировать

Звездный вингер Марко Ройс покинул тренировочный сбор дортмундской «Боруссии», который проходит в Марбелье (Испания). Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Патрик Бергер.

Ройс улетел домой из-за радостного известия. Жена Марко должна в самое ближайшее время родить ребенка. Футболист решил поддержать супругу в такой важный момент.

В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 22 поединках «Боруссии». Ройс записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Срок действующего трудового договора между игроком и дортмундским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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