Кейн отреагировал на новость о смерти Беккенбауэра

Центральный форвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о смерти легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

«Времени, проведенного мной в «Баварии», вполне достаточно, чтобы понять, как много Беккенбауэр значил для этого клуба и всей страны. Мои глубочайшие соболезнования его родным и близким», - написал английский бомбардир в социальных сетях.

О смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января. За время своей игровой карьеры Франц поиграл в мюнхенской «Баварии», «Гамбурге» и американском «Нью-Йорк Космосе». Вместе со сборной Германии он становился чемпионом Европы и мира.