Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хиддинк высказался о смерти Беккенбауэра

09 Января 2024 • 09:03 Комментировать

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк, поработавший главным тренером сборной России, прокомментировал печальное известие о смерти легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра.

«Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Он должен быть примером для многих мировых лидеров. Он был человеком, умеющим объединять людей», - приводятся слова нидерландца на страницах «Спорт-Экспресса».

Новость о кончине Беккенбауэра появилась в понедельник, 8 января. Легендарный защитник ушел из жизни в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии Франц становился чемпионом мира и Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Франц Беккенбауэр
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
10:22 · Германия. Бундеслига
Кейн отреагировал на новость о смерти Беккенбауэра
09:03 · Германия. Бундеслига
Хиддинк высказался о смерти Беккенбауэра
08:38 · Англия. Премьер-лига
Линекер отреагировал на смерть Беккенбауэра
06:24 · Германия. Бундеслига
​Барези: «Беккенбаэур был настоящим императором»
05:29 · Германия. Бундеслига
​Похьянпало: «Байер» - одна из лучших команд в мире»
02:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» арендует защитника «Челси»
00:16 · Германия. Бундеслига
Названы условия трансфера Дрэгушина в «Баварию» слухи
08 Января
23:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» готовы заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
23:46 · Германия. Бундеслига
​Я устал, я ухожу - Вацке пояснил причины своего решения
23:42 · Германия. Бундеслига
Барези: Я восхищался Беккенбауэром
23:37 · Германия. Бундеслига
Пильгуй рассказал о взаимоотношениях Яшина и Беккенбауэра
23:33 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин готов отказать «Тоттенхэму» ради «Баварии» слухи
22:38 · Германия. Бундеслига
Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
22:28 · Германия. Бундеслига
Капелло: Беккенбауэр был великим игроком и прекрасным руководителем
Все новости
Рекомендуем