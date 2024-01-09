Хиддинк высказался о смерти Беккенбауэра

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк, поработавший главным тренером сборной России, прокомментировал печальное известие о смерти легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра.

«Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Он должен быть примером для многих мировых лидеров. Он был человеком, умеющим объединять людей», - приводятся слова нидерландца на страницах «Спорт-Экспресса».

Новость о кончине Беккенбауэра появилась в понедельник, 8 января. Легендарный защитник ушел из жизни в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии Франц становился чемпионом мира и Европы.