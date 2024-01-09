​Барези: «Беккенбаэур был настоящим императором»

Легендарный итальянский защитник Франко Барези прокомментировал смерть еще более легендарного немецкого экс-футболиста Франца Беккенбауэра, который ушел в мир лучший в возрасте 79 лет. Барези, начавший карьеру еще в 70-е годы прошлого столетия, успел застать времена, когда «Кайзер» еще играл.

- Грустный момент. Нас покинул Беккенбауэр Легенда, миф, император. Я обожал его. Техничный, харизматичный, элегантный. Я считаю, что Беккенбауэр вдохновлял меня. Но мне неудобно, когда меня сравнивают с ним. Его смерть - большая потеря для меня, - цитирует слова Франко Барези pianetamilan.it.