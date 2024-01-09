​Похьянпало: «Байер» - одна из лучших команд в мире»

Футболист финской сборной Йоэль Похьянпало, в прошлом выступавший за леверкузенский «Байер», высоко ценит успехи клуба в нынешнем сезоне. Под руководством Хаби Алонсо клуб еще не проиграл ни одного матча в текущем сезоне, причем речь идет о всех турнирах, в которых он участвует.

- «Байер» сегодня - одна из лучших команд в мире. Они играют очень компактно, а игроки наделены выдающимися индивидуальными качествами. И не только основной состав, а вообще все игроки, - цитирует Похьянпало итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Байер» лидирует в турнирной таблице чемпионата.