​Я устал, я ухожу - Вацке пояснил причины своего решения

Сегодня стало известно, что спортивный директор дортмундской «Боруссии», Ханс-Йоахим Вацке, покинет клуб в 2025 году - когда исполнится ровно двадцать лет с момента его начала работы в клубе. Венцом его усилий стал финал Лиги чемпионов в 2013 году - тогда «Боруссия» после двух подряд побед в Бундеслиге проиграла в финальном матче «Баварии». Вацке пояснил, почему решил уйти:

- Я подошел к точке, когда сам сказал себе - баста, хватит. У меня останется сильнейшая эмоциональная связь с клубом, но для меня было важно порвать рабочую связь как можно скорее, чтобы переключиться на что-то другое, - цитирует слова Вацке итальянское новостное агентство ITASportPress.