Инфантино: Беккенбауэр был великим человеком

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на смерть великого немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

«Кайзер» был великим человеком, любителем футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда не забудем тебя, дорогой Франц, спасибо за всё», — написал в социальных сетях руководитель организации.

Беккенбауэр ушёл из жизни в понедельник, 8 января. Великий игрок выиграл за период профессиональной карьеры три Кубка европейских чемпионов, четыре титула чемпиона Германии, чемпионат мира и чемпионат Европы. В качестве тренера Беккенбауэр также стал чемпионом мира.