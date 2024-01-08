Сёмин отметил заслуги Беккенбауэра в становлении «Баварии»

Знаменитый тренер Юрий Сёмин высказался о смерти Франца Беккенбауэра. Легендарного немецкого защитника не стало 8 января в понедельник.

«Великий футболист и футбольный менеджер, большой друг Льва Яшина, приезжал к нам часто и в Россию, и в СССР. Гениальный человек, в становлении «Баварии» он самым главным действующим лицом», - вспоминает Юрий Павлович для телеканала «Матч ТВ».

Сёмин добавил, что лично не знал Беккенбауэра и ничего не может сказать о нём как о человеке, но отметил, что у Франца множество заслуг перед мировым футболом.

Ранее о смерти «Кайзера Франца» высказался бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.