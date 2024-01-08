Кавазашвили – о Беккенбауэре: «Это был легендарнейший человек»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили высказался об уходе из жизни бывшего немецкого защитника Франца Беккенбауэра. О смерти легендарного игрока стало известно в понедельник, 8 января.

«Такая легенда ушла. Время свое берет. Выражаю свои соболезнования всему мировому футболу. Тем более европейскому. Это был легендарнейший человек», - приводит слова Кавазашвили телеканал «Матч ТВ».

Кавазашвили добавил, что когда сборная СССР играла против сборной ФРГ, то все в команде знали, что Беккенбауэр – величайший по значимости «стоппер». В то же время он был очень культурный и воспитанный, вспоминает ветеран советского футбола.

«Лев Иванович Яшин рассказывал, что Беккенбауэр был замечательным человеком», - говорит Кавазашвили.

Умер легендарный Беккенбауэр