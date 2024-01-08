​Топ-клуб Турции продолжает работу по трансферу Бонуччи

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры по трансферу 36-летнего футболиста продолжает «Фенербахче». Все стороны хотят закрыть сделку до конца текущей недели.

С сентября 2023 года Бонуччи представляет берлинский «Унион». При этом защитник провёл за немецкий клуб только 10 матчей. В них итальянец отметился одним забитым мячом.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Леонардо Бонуччи в 1,5 миллиона евро.