​«ПСЖ» мечтает подписать звёздного игрока – раскрыт план парижан

В последние дни в прессе появлялось немало информации о возможном трансфере Норди Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, гранд французской Лиги 1 мечтает подписать звёздного Йозуа Киммиха и попытается включить его в сделку.

По данным источника, «ПСЖ» хочет предложить «Баварии» Мукиэле с хорошей доплатой в обмен на Киммиха. В то же время отмечается, что шансы парижан реализовать этот план являются достаточно низкими.

В феврале Йозуа Киммиху исполнится 29 лет. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают немецкого игрока в 75 миллионов евро.