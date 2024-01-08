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​«ПСЖ» мечтает подписать звёздного игрока – раскрыт план парижан

08 Января 2024 • 18:54 Комментировать

В последние дни в прессе появлялось немало информации о возможном трансфере Норди Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, гранд французской Лиги 1 мечтает подписать звёздного Йозуа Киммиха и попытается включить его в сделку.

По данным источника, «ПСЖ» хочет предложить «Баварии» Мукиэле с хорошей доплатой в обмен на Киммиха. В то же время отмечается, что шансы парижан реализовать этот план являются достаточно низкими.

В феврале Йозуа Киммиху исполнится 29 лет. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают немецкого игрока в 75 миллионов евро.

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Бавария ПСЖ Йозуа Киммих Норди Мукиэле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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