​«Боруссия» подтвердила – Вацке уйдёт осенью 2025 года

Ханс-Йоахим Вацке сообщил, что он не будет продлевать контракт с «Боруссией». Дортмундский клуб теперь выпустил заявление, в котором подтвердил уход Вацке. Функционер покинет пост генерального директора «Боруссии» осенью 2025 года.

После шестнадцати сыгранных туров «Боруссия» располагается на пятой строчке в турнирной таблице немецкого чемпионата. От «Байера», находящегося на вершине, команда Эдина Терзича отстаёт на 15 баллов.

Ближайшую игру чемпионата Германии «Боруссия» проведёт в субботу, 13 января, - против «Дармштадта» на поле соперника.