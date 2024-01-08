Ройс ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Боруссией»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своём будущем в немецкой команде.

— Я еще не задумывался о продлении трудового соглашения с «Боруссией». Сейчас я сосредоточен на игре своей команды в чемпионате Германии и Лиге чемпионов, — цитирует Ройса Sport1.

Футболист добавил, что не переживает по этому поводу, ведь он находится в прекрасной форме.

34-летний Ройс защищает цвета «шмелей» с 2012 года. За это время он появился на поле в 409 матчах с учетом всех турниров, забил 166 мячей и записал на свой счет 124 результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Ройса с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2024 года.

После 16 сыгранных матчей «Боруссия» располагается на пятой позиции в Бундеслиге, имея в копилке 27 баллов.