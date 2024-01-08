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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Экс-игрок «Барселоны» перешёл в «Хетафе» официально

08 Января 2024 • 16:16 Комментировать

Полузащитник Илайкс Мориба стал игроком «Хетафе». Испанский клуб арендовал воспитанника «Барселоны» у «РБ Лейпцига» на срок до конца нынешнего сезона, о чём было объявлено официально. 

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 20-летний Мориба за «РБ Лейпциг» не провёл ни одного матча. Ранее футболист уже дважды ездил в аренду в другой клуб Ла Лиги – в «Валенсию».

Отметим, что Илайкс Мориба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 21 января – против «Осасуны» на поле соперника.

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