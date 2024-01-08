Полузащитник Илайкс Мориба стал игроком «Хетафе». Испанский клуб арендовал воспитанника «Барселоны» у «РБ Лейпцига» на срок до конца нынешнего сезона, о чём было объявлено официально.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 20-летний Мориба за «РБ Лейпциг» не провёл ни одного матча. Ранее футболист уже дважды ездил в аренду в другой клуб Ла Лиги – в «Валенсию».

Отметим, что Илайкс Мориба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 21 января – против «Осасуны» на поле соперника.