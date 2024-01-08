Ройс: У меня нет конфликта с Терзичем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс ответил на вопрос о своих отношениях с наставником команды Эдином Терзичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что у 34-летнего ветерана конфликт с тренером.

— Такие слухи привели меня в ярость. Никто в команде никогда не хотел ухода Терзича. У меня очень близкие отношения с тренером, мы часто отрыто говорим с ним. У нас нет никакого конфликта, — цитирует Ройса Sport1.

В текущем сезоне Ройс появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

После 16 туров «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии, набрав 27 очков.