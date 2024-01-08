​Вацке анонсировал свой уход из «Боруссии»

Ханс-Йоахим Вацке покинет должность генерального директора дортмундской «Боруссии» в следующем году. Функционер объявил о том, что он не станет продлевать трудовое соглашение с клубом.

«Я больше не буду продлевать свой контракт. Осенью 2025 года я уйду из руководства клубом», - слова Вацке приводит немецкий Sky.

Отметим, что «Боруссия» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на 15 зачётных баллов.

Ближайший матч Бундеслиги «Боруссия» проведёт 13 января, соперником будет «Дармштадт».