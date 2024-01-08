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В «Баварии» обсудили возможность трансфера Дрэгушина слухи

08 Января 2024 • 13:54 Комментировать
Дженоа
...
Торино
13.01 17:00

Румынский защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин попал в список ещё одного европейского топ-клуба, желающего подписать игрока зимой.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в борьбу за футболиста включилась «Бавария». Сообщается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и руководство клуба уже обсудили возможность сделки по 21-летнему центральному защитнику внутри своей команды.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Реала», «Тоттенхэма» и «Наполи». Английский и итальянский клуб более активно ведут переговоры по подписанию Дрэгушина. Портал Transfermarkt оценивает стоимость румына в 20 миллионов евро. 

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Бавария Дженоа Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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