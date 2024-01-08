Ольмо оценил шансы Испании на Евро-2024

Полузащитник немецкого «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо поделился мнением о перспективах своей национальной команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Думаю, наша сборная является фаворитом любого турнира. Кроме нас есть еще несколько сильных команд. Это Франция, Англия, Германия и Италия. Но на нужно, прежде всего, смотреть на себя», - передает слова футболиста газета Marca.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет летом 2024 года на стадионах в Германии. Сборная Испании попала в группу В, где ей будут противостоять национальные команды Италии, Хорватии и Албании.