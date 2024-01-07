Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи скоро может стать футболистом турецкого «Фенербахче».

По информации Fussball Transfers, чемпион Европы в составе сборной Италии уже попрощался с персоналом и игроками столичного клуба и покинет Берлин в понедельник, 8 января. Сообщается, что руководство турецкой команды уже запланировало медицинский осмотр для бывшей звезды «Ювентуса».

Напомним, что Бонуччи присоединился к «Униону» летом 2023 года на правах свободного агента. В рамках всех турниров защитник провёл всего девять матчей, став автором одного забитого мяча.