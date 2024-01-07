Калимуэндо зимой хочет перейти в «Айнтрахт»

Нападающий «Ренна» Арно Калимуэндо близок к переезду в немецкую Бундеслигу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, было достигнуто устное принципиальное соглашение между «Ренном» и «Айнтрахтом» из Франкфурта. Сообщается, что сам игрок хочет присоединиться к клубу из Германии уже сейчас. Сообщается, что контракт между сторонами будет рассчитан до 2029 года. Несмотря на это, «Айнтрахт» ещё не делал официальное предложение «Ренну». В клубе не решили, будет ли это предложение трансфера или аренды.

Напомним, что Калимуэндо перешёл в «Ренн» из «ПСЖ» в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 20 миллионов евро.