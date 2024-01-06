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​Гаттузо рассказал, как три дня и три ночи ждал Гвардиолу

06 Января 2024 • 21:40 Комментировать

Оказывается, Дженнаро Гаттузо, нынешний наставник «Марселя», является большим поклонником Хосепа Гвардиолы - настолько, что однажды прождал его почти три дня, и только из-за желания познакомиться с ним. Эту невероятную и во многом сюрреалистичную историю поведал он сам, представив как шутку - в которой, как известно, есть лишь доля шутки.

- Однажды я три дня простоял возле офиса «Баварии», ожидая его. Я не просил никого представить меня ему, потому что не люблю просить об одолжениях. Я ждал его машину. Он все-таки появился, узнал меня, но к тому моменту прошли уже два дня. Мы замерзли от холода, - рассказал Гаттузо в интервью французскому изданию L'Equipe.


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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Дженнаро Гаттузо
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