​«Бавария» не смогла обыграть «Базель»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Бавария» в субботу провела товарищеский матч против «Базеля». Гранд Бундеслиги не смог доказать своё превосходство в классе – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

За «Базель» гол забил Хуан Карлос Гауто, а за «Баварию» - Ноэль Асено-Нкили.

Ближайший официальный матч «Бавария» проведёт в пятницу, 12 января, - против «Хоффенхайма» на своём поле в Бундеслиге. На текущий момент команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице.