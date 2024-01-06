​«Бавария» не смогла обыграть «Базель»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Бавария» в субботу провела товарищеский матч против «Базеля». Гранд Бундеслиги не смог доказать своё превосходство в классе – игра завершилась вничью со счётом 1:1.
За «Базель» гол забил Хуан Карлос Гауто, а за «Баварию» - Ноэль Асено-Нкили.
Ближайший официальный матч «Бавария» проведёт в пятницу, 12 января, - против «Хоффенхайма» на своём поле в Бундеслиге. На текущий момент команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Гауто Карлос Хуан 59'
|70' Асено-Нкили Ноэль (1:1)
Хитц Mapвин 46' ( Сальви Мирко ( 46') • Ланг Майкл • Баришич Леон Адриан • Фрай Фабиан 81' ( Исмаили Эрдин ( 81') • Каде Антон 47' ( Оньегбуле Брайан ( 47') • Доминик Шмид • Авдуллаху Леон 68' ( Кайомбо Аксель ( 68') • Вейга Ренато • Кололли Беньямин 47' ( Ван Бремен Финн ( 47' • Вуйоз Николя 79') • Бенни Ромэо • Йованович Джордже 46'
Запасные: Де Моль Нильс • Yannis Ryter • Аджеи Йонас • Барри Тьерно • Акахомен Марвин • Гауто Карлос Хуан • Джашари Элион • _Senaya E. • _Trondle K. • Акале Аарон
Нойер Мануэль 46' ( Ульрайх Свен ( 46') • Дэвис Альфонсо • Де Лигт Маттейс 47' ( Горецка Леон ( 47') • Упамекано Дайо 75' ( Крэтзиг Франс ( 75') • Геррейру Рафаэл 67' ( Звонарек Ловро ( 67') • Киммих Йозуа • Мюллер Томас 47' ( Коман Кингсли ( 47') • Мусиала Джамал 67' ( Тель Матис ( 67') • Сане Лерой 67' ( Асено-Нкили Ноэль ( 67') • Кейн Гарри 67' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 67') • Павлович Андрия
Запасные: Ноэль Асеко • Азну Адам • Хенниг Максимилиан • Виммер Бенедикт
06 января. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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