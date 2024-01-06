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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» не смогла обыграть «Базель»

06 Января 2024 • 19:37 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона «Бавария» в субботу провела товарищеский матч против «Базеля». Гранд Бундеслиги не смог доказать своё превосходство в классе – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

За «Базель» гол забил Хуан Карлос Гауто, а за «Баварию» - Ноэль Асено-Нкили.

Ближайший официальный матч «Бавария» проведёт в пятницу, 12 января, - против «Хоффенхайма» на своём поле в Бундеслиге. На текущий момент команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице.  

Протокол игры  
Базель 1:1 Бавария
(1:0) Гауто Карлос Хуан 59'    
    70' Асено-Нкили Ноэль (1:1)
Хитц Mapвин   46' (Сальви Мирко (   46') Ланг Майкл Баришич Леон Адриан Фрай Фабиан   81' (Исмаили Эрдин (   81') Каде Антон   47' (Оньегбуле Брайан (   47') Доминик Шмид Авдуллаху Леон   68' (Кайомбо Аксель (   68') Вейга Ренато Кололли Беньямин   47' (Ван Бремен Финн (   47' Вуйоз Николя   79') Бенни Ромэо Йованович Джордже   46'
Запасные: Де Моль Нильс Yannis Ryter Аджеи Йонас Барри Тьерно Акахомен Марвин Гауто Карлос Хуан Джашари Элион _Senaya E. _Trondle K. Акале Аарон
Нойер Мануэль   46' (Ульрайх Свен (   46') Дэвис Альфонсо Де Лигт Маттейс   47' (Горецка Леон (   47') Упамекано Дайо   75' (Крэтзиг Франс (   75') Геррейру Рафаэл   67' (Звонарек Ловро (   67') Киммих Йозуа Мюллер Томас   47' (Коман Кингсли (   47') Мусиала Джамал   67' (Тель Матис (   67') Сане Лерой   67' (Асено-Нкили Ноэль (   67') Кейн Гарри   67' (Чупо-Мотинг Эрик (   67') Павлович Андрия
Запасные: Ноэль Асеко Азну Адам Хенниг Максимилиан Виммер Бенедикт
06 января. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Бавария
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