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​Чупо-Мотинг допускает уход из «Баварии»

06 Января 2024 • 19:19 Комментировать

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг допускает свой уход из «Баварии» в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.

В то же время отмечается, что «Бавария» хочет сохранить игрока до конца сезона. Плюс Чупо-Мотинг нравится партнёрам по команде в Мюнхене.

34-летний Чупо-Мотинг входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», но не является приоритетным вариантом для топ-клуба АПЛ. Что касается лета, то вероятными являются варианты с переездом футболиста в Саудовскую Аравию или Катар.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Чупо-Мотинга в 3 миллиона евро.

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