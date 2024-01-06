​Чупо-Мотинг допускает уход из «Баварии»

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг допускает свой уход из «Баварии» в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.

В то же время отмечается, что «Бавария» хочет сохранить игрока до конца сезона. Плюс Чупо-Мотинг нравится партнёрам по команде в Мюнхене.

34-летний Чупо-Мотинг входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», но не является приоритетным вариантом для топ-клуба АПЛ. Что касается лета, то вероятными являются варианты с переездом футболиста в Саудовскую Аравию или Катар.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Чупо-Мотинга в 3 миллиона евро.