Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Базелем»

Форвард Гарри Кейн попал в стартовый состав «Баварии» на товарищеский матч против швейцарского «Базеля».

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил с первых минут выпустить на поле следующих футболистов: Нойер (вр), Упамекано, де Лигт, Киммих, Кейн, Сане, Дэвис, Геррейру, Мюллер, Мусиала, Павлович.

Товарищеская встреча между «Базелем» и «Баварией» состоится сегодня, 6 января. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит сказать, что последний раз команды встречались между собой в 2012 году. В матче плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» разгромила соперника со счетом 7:0.