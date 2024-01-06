Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Базелем»

06 Января 2024 • 16:44 Комментировать

Форвард Гарри Кейн попал в стартовый состав «Баварии» на товарищеский матч против швейцарского «Базеля».

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил с первых минут выпустить на поле следующих футболистов: Нойер (вр), Упамекано, де Лигт, Киммих, Кейн, Сане, Дэвис, Геррейру, Мюллер, Мусиала, Павлович.

Товарищеская встреча между «Базелем» и «Баварией» состоится сегодня, 6 января. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит сказать, что последний раз команды встречались между собой в 2012 году. В матче плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» разгромила соперника со счетом 7:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Стипиди: «Черышев уже отыгранный футболист и никому не нужен в РПЛ» 6
​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи 6
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
17:30 · Англия. Премьер-лига
​«РБ Лейпциг» подтвердил переговоры Вернера с другим клубом
16:44 · Германия. Бундеслига
Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Базелем»
16:17 · Германия. Бундеслига
Азмун может продолжить карьеру в Ла Лиге
14:56 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не хочет давать «Боруссии» возможность выкупа Санчо
14:38 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» нацелены на топ-игрока из «Барселоны»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Вернер дал согласие на трансфер в клуб АПЛ
12:48 · Англия. Премьер-лига
Вернер может перейти в «Тоттенхэм»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Дайер перейдёт в «Баварию» благодаря Кейну слухи
05 Января
20:55 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» решила не подписывать Чалобу
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Дайер внезапно договорился с «Баварией»
04 Января
23:19 · Германия. 2-я бундеслига
​Вильмотс возвращается в «Шальке»
20:13 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг не прояснил ситуацию с будущим Санчо
19:26 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»
15:57 · Германия. Бундеслига
Пере Гвардиола: «Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем