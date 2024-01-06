​В «Баварии» нацелены на топ-игрока из «Барселоны»

«Бавария» настроена побороться за защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на немецкий Sky, главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель и спортивный директор Томас Фройнд считают, что Араухо мог бы стать важнейшим игроком на ближайшие годы.

Впрочем, ситуация сложная. «Бавария» готова заплатить за Араухо 70 миллионов евро – «Барселона» такое предложение рассматривать не будет. Каталонцы считают, что 22-летний Араухо стоит не дешевле 100 миллионов евро.

Также отмечается, что провернуть трансфер Араухо этой зимой почти нереально – «Бавария» настраивается на лето.