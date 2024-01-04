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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Бывший тренер «Аякса» раскритиковал Хави Симонса

04 Января 2024 • 01:41 Комментировать

Бывший наставник таких клубов, как «Аякс» и ПСВ, Ад де Мос, раскритиковал нидерландского полузащитника Хави Симонса. Он считает его переоцененным.

- Я считаю, что Симонс сильно переоценен. Его стиль игры по-прежнему напоминает какую-то клоунаду. Он недостаточно продуктивен. Я думаю, что его не возьмут в сборную на чемпионат Европы, - цитирует слова бывшего наставника «Аякса» итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что чуть раньше стало известно, что Хави Симонс в следующем сезоне будет выступать за французский «ПСЖ». Сейчас он выступает в немецком чемпионате Бундеслиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Хави Симонс Ад де Мос
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