Фёллер: «Возвращение Крооса? Всё возможно»

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер прокомментировал возможное возвращение полузащитника Тони Крооса, который летом 2021 года объявил о завершении международной карьеры.

«Как уже сказал Нагельсманн, всё возможно. Никто не списан со счетов. На чемпионат Европы поедут футболисты в хорошей форме, которые будут готовы навязать конкуренцию. У нас меньше всего нужды в позиции, на которой играет Кроос», – сказал Фёллер в интервью изданию Bild.

33-летний Кроос в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним голом и 6 результативными передачами.