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Фёллер: «Возвращение Крооса? Всё возможно»

03 Января 2024 • 16:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 6.40 2 13.00
Через 4 ч. 43 мин.

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер прокомментировал возможное возвращение полузащитника Тони Крооса, который летом 2021 года объявил о завершении международной карьеры.

«Как уже сказал Нагельсманн, всё возможно. Никто не списан со счетов. На чемпионат Европы поедут футболисты в хорошей форме, которые будут готовы навязать конкуренцию. У нас меньше всего нужды в позиции, на которой играет Кроос», – сказал Фёллер в интервью изданию Bild.

33-летний Кроос в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним голом и 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Руди Фёллер Тони Кроос ещё теги

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