​«ПСЖ» принял решение по Хави Симонсу

Атакующий полузащитник Хави Симонс будет выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне. Как сообщает испанский Sport, в топ-клубе Лиги 1 решили, что Симонс будет частью их планов на следующий футбольный год.

Таким образом, новый уход Симонса в аренду не ожидается. В настоящий момент 20-летний футболист на временной основе представляет «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хави Симонса в 70 миллионов евро.