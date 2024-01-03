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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Стало известно, когда Сане примет решение по будущему

03 Января 2024 • 15:06 Комментировать

Вингер Лерой Сане ещё не решил, будет ли он продлевать контракт с «Баварией». Как стало известно Bild, 27-летний футболист хочет дождаться завершения чемпионата Европы – 2024 и после этого принять решение по будущему.

Действующий контракт Сане рассчитан до середины 2025 года, слухи связывают футболиста с возможным возвращением в чемпионат Англии. Ранее Лерой выступал в Премьер-лиге за «Манчестер Сити».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лероя Сане в 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец провёл 24 матча, в которых забил девять голов и отдал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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