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Мин Джэ – футболист года в Южной Корее официально

02 Января 2024 • 19:52 Комментировать

Впервые за пять последних лет футболистом года в Южной Корее стал не звёздный нападающий «Тоттехэма» Сон Хын Мин, а защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. Об этом гласит сайт футбольной ассоциации Южной Кореи.

Напомним, что Мин Джэ по итогам сезона прошлого стал чемпионом Италии в составе «Наполи» Лучано Спаллетти. А летом кореец перебрался в один из сильнейших клубов мира – в «Баварию» из Мюхена.

В этом сезоне Мин Джэ сыграл за новый клуб уже в 22 официальных матчах, в которых сумел отличиться одним забитым голом. Ранее пять лет лучшим футболистом страны становился именно форвард «шпор» Сон Хын Мин.

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