​«Баварии» интересен второй лучший бомбардир Бундеслиги

«Бавария» ищет возможности по усилению своего состава. Как сообщает на своих страницах Bild, мюнхенский гранд проявляет интерес к Серу Гирасси из «Штутгарта».

Отмечается, что если Гирасси не уйдёт из «Штутгарта» зимой, то «Бавария» может реализовать опцию его выкупа за 20 миллионов евро летом.

В настоящий момент Серу Гирасси занимает второе место в рейтинге бомбардиров сезона Бундеслиги. 27-летний нападающий наколотил 17 голов, больше только у Гарри Кейна (21).

Добавим, что Гирасси является футболистом национальной сборной Гвинеи. На юношеском и молодёжном уровнях он ранее представлял Францию.