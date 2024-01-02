«Манчестер Юнайтед» нашёл забивного нападающего

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может перейти в «Манчестер Юнайтед», информирует Todofichajes. Манкунианцы хотят заполучить футболиста в январское трансферное окно.

«Красные дьяволы» готовы выплатить клаузулу гвинейского форварда, которая составляет 17,5 миллиона евро.

27-летний Гирасси является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона Бундеслиги. На счету форварда 17 забитых мячей (три – с пенальти) в 14 поединках.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.