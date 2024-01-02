Бонуччи хочет вернуться в Серию А

Центральный защитник Леонардо Бонуччи, ныне выступающий за берлинский «Унион», может вернуться в чемпионат Италии. По сообщениям в соцсетях инсайдера Николо Скиры, интерес к 36-летнему игроку проявляет «Дженоа».

Бонуччи хочет вернуться на родину, чтобы быть на виду у тренерского штаба сборной Италии. Ветеран надеется попасть в заявку «скуадры адзурры» на предстоящий чемпионат Европы – 2024.

Леонардо перешел в «Унион» из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Он подписал с берлинцами однолетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне защитник сыграл десять поединков и забил один мяч.