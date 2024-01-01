В «Айнтрахте» высказались о переходе ван де Бека

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше высказался о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Донни ван де Бек идеально соответствует нашей игровой идее и является важной частью пазла для нашей команды. Он принесет с собой богатый международный опыт, который принесет пользу нашим молодым игрокам. Донни излучает угрозу забить гол и, прежде всего, должен поставить наших нападающих на многообещающие позиции», - приводит слова Кёрше официальный немецкого клуба.

Напомним, что у команды из Франкфурта есть необязательная опция выкупа нидерландца.