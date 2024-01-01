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​Брат Франца Беккенбауэра подтвердил его проблемы со здоровьем

01 Января 2024 • 01:47 Комментировать

Еще летом появились тревожные сведения о том, что у Франца Беккенбауэра возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас им появилось очередное подтверждение - на сей раз от брата легенды немецкого футбола, Вальтера Беккенбауэра.

- Если я скажу, что все хорошо с его здоровьем, то я совру, а я не хочу врать. Нет, там далеко не все хорошо, - цитирует слова Вальтера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франц Беккенбауэр дважды становился чемпионом мира - в 1974 году в качестве игрока, а в 1990 году уже в качестве тренера немецкой сборной. Дважды выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр
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