​Брат Франца Беккенбауэра подтвердил его проблемы со здоровьем

Еще летом появились тревожные сведения о том, что у Франца Беккенбауэра возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас им появилось очередное подтверждение - на сей раз от брата легенды немецкого футбола, Вальтера Беккенбауэра.

- Если я скажу, что все хорошо с его здоровьем, то я совру, а я не хочу врать. Нет, там далеко не все хорошо, - цитирует слова Вальтера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франц Беккенбауэр дважды становился чемпионом мира - в 1974 году в качестве игрока, а в 1990 году уже в качестве тренера немецкой сборной. Дважды выигрывал «Золотой мяч».