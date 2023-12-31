«Бавария» нашла замену Тухелю

Мюнхенская «Бавария» выбрала специалиста, который может возглавить команду после ухода Томаса Тухеля. Как стало известно журналистам Sport.es, руководство чемпиона Германии хочет пригласить на пост рулевого испанца Хаби Алонсо, ныне работающего в леверкузенском «Байере».

Алонсо успешно тренирует «фармацевтов». В текущем розыгрыше Бундеслиги «Байер» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Леверкузенцы опережают идущую второй «Баварию» на четыре очка.

Срок действующего трудового соглашения между Алонсо и «Байером» рассчитан до середины 2026 года.