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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» решил, кто и когда заменит Анчелотти слухи

30 Декабря 2023 • 23:53 Комментировать

На днях «Реал» объявил о продлении контракта с Карло Анчелотти. Итальянский тренер поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Как сообщает TodoFichajes, план «Реала» заключается в том, чтобы готовить почву к приходу на тренерский мостик Хаби Алонсо по завершению сезона 2025/2026.

В то же время, если верить источнику, Алонсо надеется завоевать с «Байером» трофей в ближайшие годы и после этого принять «Реал». Контракт испанского специалиста с леверкузенцами рассчитан как раз до экватора 2026-го.

Стоит сказать, что «Байер» Хаби Алонсо на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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