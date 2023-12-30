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Чемпионат Германии. Бундеслига

Борре перейдёт из «Айнтрахта» в бразильский клуб

30 Декабря 2023 • 22:51 Комментировать

Колумбийский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре станет игроком бразильского «Интернасьонала», что базируется в городе Порту-Алегри. Такой информацией в соцсетях располагает инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, бразильский клуб уже достиг договорённости как с самим форвардом, так и с его представителями. А на клубном уровне «Интернасьонал» достиг финальной стадии переговоров с «Айнтрахтом».

Борре является игроком «Айнтрахта» с 2021 года, однако текущий сезон он проводит в аренде в бременском «Вердере». В 13 матчах чемпионата Германии у него набралось четыре забитых гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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