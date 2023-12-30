​«ПСЖ» включился в гонку за хавбеком из Бундеслиги

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне интересен целому ряду статусных клубов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в гонку за 22-летним французом включился «ПСЖ».

Слухи также связывают Куадио Коне с такими клубами, как «Наполи», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Бавария».

В сезоне 2023/2024 Коне провёл 10 матчей, в которых записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро.

Отметим, что «ПСЖ» располагается на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1.