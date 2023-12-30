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​Кейн шикарно попрощался с персоналом отеля, в котором прожил четыре месяца

30 Декабря 2023 • 15:52 Комментировать

Гарри Кейн стали почти своим для персонала отеля «Мандарин», в котором прожил четыре месяца за счет клуба (это обошлось «Баварии» в более чем миллион евро), но пришло  время прощаться - Гарри наконец-то нашел достойный дом, в котором ранее, кстати, проживал Лукас Эрнандес. На прощание он сфотографировался со всем персоналом отеля, а руководство «Мандарина» ответило реверансом:

- Гарри Кейн входит пятерку наших самых известных постояльцев, наряду с королевой Элизабет. Для нас было честью видеть его на протяжении четырех месяцев. На завтрак он всегда заказывает фасоль и бекон - типично по-английски, - поведал пресс-секретарь «Мандарина».


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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