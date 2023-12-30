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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыта причина отказа «Ромы» от Бонуччи

30 Декабря 2023 • 12:00 Комментировать

Стало известно, почему 36-летний защитник «Униона» Леонардо Бонуччи не перейдет в «Рому». Как сообщает Football-Italia, владельцы римского клуба отказались от трансфера игрока из-за негодования со стороны болельщиков.

Фанаты «волков» выступили против перехода Бонуччи из-за его выступлений за туринский «Ювентус» и «Милан».

Леонардо переехал в чемпионат Германии прошлым летом на правах свободного агента. Стороны подписали однолетний трудовой договор. В текущем розыгрыше Бундеслиги Бонуччи провел семь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Бонуччи Унион Берлин ещё теги
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