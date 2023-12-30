​Коло-Муани перебрался в «ПСЖ» лишь благодаря... зарядке от мобильного телефона

Нападающий Рандаль Коло-Муани минувшим летом перебрался в «ПСЖ» из франкфуртского «Айнтрахта», но трансфер вполне мог бы сорваться, если бы агент игрока, Аксель Хельманн, не нашел вовремя зарядку от мобильного телефона.

Аксель, как сообщает Bild, находился в заведении, когда телефон, которым он пользовался для ведения своих дел, «сел». Сделка по поводу Коло-Муани оказалась под угрозой.

Но Хельманну удалось, бросив клич среди других посетителей заведения, найти зарядку и зарядить телефон, что помогло продолжить переговоры. Такие вот тонкости европейского трансферного рынка...