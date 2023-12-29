​«Бавария» не продаст Мусиалу

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала находится на радарах многих европейских клубов. Тем не менее, «Бавария» определённо не рассматривает возможность продажи 20-летнего футболиста. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала провёл 18 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 110 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» в настоящий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги.